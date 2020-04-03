У гаражі знайшли сотні машин, про які забули на 30 років

Власник колекції, яка нараховує понад 300 приголомшливих автомобілів, вирішив відкрити і показати свій гараж, в який ніхто не заходив більше 30 років. Вміст здивував усіх!

Колекція почала активно розростатися наприкінці 70-х років минулого століття. Тепер в цьому гаражі кілька сотень автомобілів, всі вони стоять без діла довгі роки. При цьому деякі з цих машин взагалі ніхто не бачив більше 30 років! Тепер власник вирішив розпродати колекцію, тому гараж відкрили ...

У гаражі знайшли величезну колекцію авто через 30 років скріншот відео

Найбільш дивовижна знахідка – Bizzarrini P538. Цей італійський суперкар створений компанією, яку заснував колишній конструктор Ferrari. Автомобіль настільки рідкісний, що навіть ніхто точно не знає, скільки їх існує. За різними джерелами було вироблено від 2 до 6 примірників. Оціночна вартість – $1 000 000.

У гаражі знайшли величезну колекцію авто через 30 років скріншот відео

За кілька десятиліть (а деякі автомобілі провели в цьому гаражі більше 40 років) на кожній машині утворився товстий шар пилу. Тепер кожний транспортний засіб необхідно привести до ладу перед продажем. Вирішили почати саме з Bizzarrini P538, яка після проведених робіт виглядає як нова.

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Фахівці очистили кузов, зняли пошкоджений шар лаку та відполірували фарбу. Здавалося, що шкіряні сидіння вже ніколи не будуть виглядати добре. Проте, в процесі детейлінгу впоралися і з цим завданням. Навіть хромованим елементам вдалося надати колишній блиск.

Bizzarrini P538 – один з найбільш рідкісних автомобілів у світі wheelsage.org

У гаражі знайшли величезну колекцію авто через 30 років скріншот відео

Як можна помітити, гараж являє собою велике приміщення. Однак в ньому так багато автомобілів, що всі вони розташовуються в три поверхи на спеціальних стелажах. Як банки з консервами на полицях у супермаркеті! Правда, вміст цієї будівлі все ж трохи дорожчий.

У гаражі знайшли величезну колекцію авто через 30 років скріншот відео

У гаражі знайшли величезну колекцію авто через 30 років скріншот відео

Попереду ще багато роботи – змусити сяяти кожну машину. Тобто необхідно повернути до життя більше 300 авто. Потім кожен з них знайде нового власника і буде радувати його щоденними поїздками. Або вирушить на полицю іншого подібного сховища.

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