У гаражі серед сміття знайшли покинуте авто за $100 000

В одному з гаражів серед купи мотлоху був знайдений особливий Chevrolet Corvette С2. Автомобіль був випущений ще у 1965 році, і відтоді ним практично не користувалися.

Як з'ясував OBOZREVATEL, маслкар знайшли в штаті Огайо, США. Ексклюзивне авто ховалося під горою сміття, а коли його дістали, було встановлено, що це один із рідкісних "Корветів".

Знайдений Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

Більшість Chevrolet Corvette С2 оснащувалася карбюраторними біг-блок моторами об'ємом 7.0, 6.5 л, тоді як в цьому автомобілі встановлений інжекторний 5,4-літровий двигун – менш потужний, але більш рідкісний агрегат, який став для виробника справжнім провалом. У 1965 році GM випустив всього 771 "Корвет" з таким двигуном, після чого взагалі відмовився від виробництва інжекторних силових установок аж до 1982 року (до того часу вже наближалося закінчення життєвого циклу моделі С3).

Знайдений Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

Знайдений Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

Знайдений Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

Знайдений Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

Тому сьогодні такі "Корвети" особливо цінуються серед колекціонерів: так, якщо більш поширені версії продають в середньому за 60-80 тис. доларів, то С2 з інжекторним двигуном – за 100 000 – 1800 000 доларів.

Гараж, у якому знайшли рідкісний Chevrolet Corvette C2 Speedy's Towing & Recovery, Facebook

З огляду на фотографії, знайдений Chevrolet Corvette С2 вигляд має "живий", але капітального ремонту все ж потребує. Пробіг автомобіля – майже 65 000 км. До речі, у 2017 році аналогічну модель, але з пробігом у 143,2 тисячі, пустили з молотка за 101 000 доларів.

Corvette C2 (1963-1967) cars.com

Втім, це не єдина цікава гаражна знахідка за останній час. Раніше OBOZREVATEL писав про рідкісний Mercedes, який продали за 800 000 доларів, незважаючи на те, що він був повністю іржавим.

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