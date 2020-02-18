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18 лютого • оновлено в 15:07
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У гаражі дощенту згорів новий електромобіль Porsche Taycan. Фото

1.5т
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Електромобіль Porsche Taycan зовсім недавно надійшов у продаж, проте вже не минулося без ексцесів. Один із відвантажених примірників за короткий час встиг вирушити на утилізацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, абсолютно новий Taycan загорівся в будинку свого власника в Південній Флориді (США). Причому одним займанням справа не обмежилася: на жаль, пожежу не вдалося вчасно ліквідувати. Вогонь був настільки інтенсивними і сильним, що повністю знищив машину і пошкодив частину будинку.

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

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Від "Тайкана" в залишилися лише один кузов і рама, інші ж компоненти перетворилися на попіл. Гараж також постраждав від інциденту, однак він, на відміну від електрокара, може бути відремонтований.

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

Згорілий Porsche Taycan

Згорілий Porsche Taycan

Скриншот відео

Чому трапилося займання – невідомо: в компанії Porsche заявили, що за фактом інциденту ведеться розслідування. Поки лише відомо, що перед пожежею в гаражі пролунав вибух – на цей факт вказали сусіди власника Porsche Taycan. З досвіду минулих випадків загоряння інших електромобілів (Tesla, Hyundai тощо), можна припустити, що причина полягає в перегріві АКБ. Але доти, доки цей випадок не буде ретельно вивчений, було б несправедливо звинувачувати в тому, що трапилося, автомобіль.

Серед людей, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.com

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американські журналісти протестували Porsche Taycan і залишилися ним задоволені.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Porsche курйоз фотографии
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