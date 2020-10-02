У Франції представили преміальний седан на водні

Французький гонщик Олів'є Ломбард представив проект Hopium Machina – інноваційний водневий преміум-седан.

Про це повідомляє портал Archyde. Machina – це елегантний седан з оригінальним дизайном, короткими свесамі, висувними ручками дверей і "м'язистими" формами. Також автомобіль отримає панорамний дах і камери замість звичних дзеркал заднього виду.

Hopium Machina. фото: archyde.com

За словами творця, автомобіль буде приводиться в рух 500-сильним двигуном, що працює на водні, а запас ходу обіцяють не менше 1000 км. На заправку машини воднем буде потрібно приблизно 3 хвилини.

Діючий прототип компанії буде представлений в наступному році, а виробництво повинне початися у 2026 році. Автомобіль буде випускатися у Франції, але його продажи планується організувати по всьому світу.

Hopium Machina. фото: archyde.com

29-річний гонщик, що став в 2011 році переможцем гонки "24 години Ле-Мана" в категорії LMP2, вирішив зайнятися виробництвом водневих автомобілів. З 2013 року він співпрацює зі швейцарською компанією GreenGT в області створення водневого гоночного боліда, щоб взяти участь в 24-годинному марафоні в Ле-Мане в 2024 році. На початку нинішнього року Ломбард заснував у Франції компанію Hydrogen Motive Company, до складу якої входить автомобільний підрозділ Hopium Automotive Division.

Hopium Machina. фото: archyde.com

HMC має намір стати лідером в області водневих технологій і планує "брати участь в інноваційних проектах, які приведуть до створення суспільства, заснованого на водні". Частина цих зусиль включає виробництво автомобіля Hopium Machina, який вони вважають своїм "першим важливим кроком".

Орієнтовна вартість інноваційного седана складе 110-140 тисяч євро. Олів'є планує виробити з 2026 до 2030 року близько 8 тисяч таких авто.

Як повідомляв раніше, компанія Toyota представила новий водневий електрокар Toyota Mirai.