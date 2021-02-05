У Франції Duster перетворили на пікап-всюдихід із гусеницями

Obozrevatel Новини 14:12, 5.02.2021 Оновлено: 14:20, 5.02.2021

У Франції ательє Garage 4×4 Balleydier перетворило кросовер Duster на гусеничний всюдихід. За його основу взяли пікап Duster, який випускає румунська компанія Romturingia.

Кросоверу зрізали задню частину і обладнали на її місці вантажну платформу, яка може перевозити до 500 кілограмів. Потім автомобілю замінили колеса на гусениці, що поліпшило прохідність, але обмежило максимальну швидкість до 60 км/год. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Модернізований Duster від Romturingia та Garage 4×4 Balleydier
ТопЖыр

Зазначається, що встановлені траки легко знімаються і на їхнє місце можна швидко поставити колеса.

Пікап Duster оснащений 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем, 6-ступінчастою МКПП і повним приводом. Його ціна – 37 346 євро (із них 14 800 просять за гусеничний привід).

У вантажній платформі автомобіль може перевозити до 500 кг
ТопЖыр

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні легкий універсал Mercedes переробили на величезний всюдихід. Основою для позашляхового універсалу був вантажний ГАЗ 66, а зовні і всередині все від оригінальної моделі.

А ще раніше майстер із Харкова переробив "Запорожець" на позашляховик. Частину деталей чоловік виготовив власноруч, але більшість вузлів та агрегатів він запозичив у "Газелі" та "УАЗа". Під капотом оновленої машини стоїть двигун на 2,5 літри, а крутний момент передається на всі колеса.

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