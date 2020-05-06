У лісах Фінляндії знайшли кладовище радянських автомобілів

Звалища з радянськими автомобілями зі зрозумілих причин в основному можна виявити в пострадянських країнах. Проте, бувають і винятки.

Днями кладовище машин виробництва СРСР знайшли на півночі Європи, а саме, у Фінляндії. Приблизно з десяток автомобілів ось уже як довгі роки перебувають під відкритим небом і нікому до них немає діла.

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Звідки ж вони там взялися? Очевидно, що автомобілі "списали" після того, як вийшов їх термін служби експлуатації. Раніше Радянський Союз постачав свою транспортну продукцію до європейських країн, серед яких була і Фінляндія. В Європі радянські машини користувалися гарним попитом через свою дешевизну.

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

На опублікованих фото видні машини самих різних років випуску – від ГАЗ-21 Волга та Москвич-400,402 до ВАЗ-2121 Нива й ВАЗ-2107.

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Що ж стосується їх стану, то майже всі автомобілі виглядають гнітюче: у деяких з них злізла фарба, проіржавів кузов і не вистачає комплектуючих. Втім, є й такі екземпляри, які можна було б відновити і відправити до лав якоїсь колекції (наприклад, Москвич-400 – він зберігся відносно непогано).

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

Радянські авто, кинуті у фінському лісі instagram.com/retro_garage_97

До речі, зовсім недавно OBOZREVATEL розповідав про те, що на одному з непримітних складів знайшли колекцію кинутих радянських авто.

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