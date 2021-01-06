У Ferrari планують запропонувати фанам відразу три SUV

У конструкторському бюро компанії Ferrari кипить робота зі створення не одного, як планувалося раніше, а відразу трьох кросоверів.

Про це повідомляє британський CAR Magazine. Крім уже відомого проєкту Ferrari Purosangue, який презентують 2021 року, в компанії працюють ще над двома перспективними кроссоверами, що отримали заводське позначення F244 та F245.

Повнопривідний Ferrari FF випускався з 2011 до 2016 року ferrari.com

За даними британських журналістів, Ferrari Purosangue буде являти собою традиційний спортивний кросовер із ДВЗ або гібридним силовим агрегатом. У цьому відношенні основним конкурентом та "зразком для наслідування" є Porsche Cayenne, що пропонує широкий асортимент силових агрегатів.

Що стосується F244 та F245, то очікується, що це будуть повністю електричні моделі. В їх основі буде модульна електрична платформа, яка дозволить встановити до 4 електромоторів та комплект батарей, сумарною місткістю до 80 кВтг. Інтегрований у силову структуру кузова, плоский батарейний модуль дозволить максимально знизити центр ваги.

Під час створення шасі Purosangue використовується досвід, отриманий від серійних повнопривідних моделей Ferrari FF та GTC4Lusso. Для електричних кросоверів повний привід буде реалізований завдяки системи векторизації тяги і розподілу моменту індивідуально на кожне з коліс за допомогою індивідуальних електромоторів.

Ferrari GTC4Lusso прийшов на зміну моделі FF та випускався до серпня 2020 року ferrari.com

Очікується, що презентація готового до серії Ferrari Purosangue відбудеться цьогоріч, а перші клієнти отримають кросовери з Маранелло на початку 2022 року. Орієнтовна вартість новинки становитиме 300 тисяч євро. Поява першого в історії компанії SUV допоможе подвоїти продажі "Жеребців, що гарцюють" приблизно до 16 тисяч на рік до середини цього десятиліття.

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