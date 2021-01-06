У Ferrari планують запропонувати фанам відразу три SUV

У конструкторському бюро компанії Ferrari кипить робота зі створення не одного, як планувалося раніше, а відразу трьох кросоверів.

Про це повідомляє британський CAR Magazine. Крім уже відомого проекту Ferrari Purosangue, який презентують у 2021 році, в компанії працюють ще над двома перспективними кроссоверами, які отримали заводське позначення F244 та F245.

За даними британських журналістів, Ferrari Purosangue буде являти собою традиційний спортивний кросовер з ДВС або гібридним силовим агрегатом. В цьому відношенні основним конкурентом та "зразком для наслідування" є Porsche Cayenne, що пропонує широкий асортимент силових агрегатів.

Що стосується F244 та F245, то очікується, що це будуть повністю електричні моделі. В їх основі буде лежати модульна електрична платформа, яка дозволить встановити до 4 електромоторів та комплект батарей, сумарною місткістю до 80 кВтг. Інтегрований у силову структуру кузова, плоский батарейний модуль дозволить максимально знизити центр ваги.

При створенні шасі Purosangue використовується досвід, отриманий від серійних повнопривідних моделей Ferrari FF та GTC4Lusso. Для електричних кросоверів повний привід буде реалізований за рахунок системи векторизації тяги і розподілу моменту індивідуально на кожне з коліс за допомогою індивідуальних електромоторів.

Очікується, що презентація готового до серії Ferrari Purosangue відбудеться в цьому році, а перші клієнти отримають кросовери з Маранелло на початку 2022 року. Орієнтовна вартість новинки складе 300 тисяч євро. Поява першого в історії компанії SUV допоможе подвоїти продажі "гарцюють жеребцем" приблизно до 16 тисяч на рік до середини цього десятиліття.

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