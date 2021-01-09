У Європі визначили сімку фіналістів конкурсу "Автомобіль року"

Журі європейського конкурсу "Автомобіль року" вибрали 7 претендентів на престижну нагороду, а ось хто здобуде перемогу стане відомо 1 березня.

Про це повідомляє пресслужба організації. У нинішньому році за перемогу в конкурсі боротимуться: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris й електричний Volkswagen ID.3. Вибір журі конкурсу був зроблений з 29 претендентів, які з'явилися в шоу-румах у Європі протягом минулого року у щонайменше п'яти європейських країнах. Журі складається з 60 автомобільних журналістів з 23 європейських країн.

Фіналіста конкурсу оголосять 1 березня на онлайн-церемонії caroftheyear.org

Нагадаємо, що вперше конкурс European Car of the Year провели 1964 року, а переможцем тоді став британський Rover 2000. Минулого року нагороди був удостоєний компактний французький хетчбек Peugeot 208. Ця перемога стала шостою для компанії за всю історію конкурсу.

Минулого року нагороди конкурсу був удостоєний компактний французький хетчбек Peugeot 208 caroftheyear.org

У зв'язку з епідемією коронавірусу 2020 року урочиста церемонія оголошення переможця вперше проводилася у форматі онлайн. Цого року ця сумна традиція продовжиться, а призера конкурсу назвуть 1 березня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо переможця європейського конкурсу Autobest, а в Україні підбили підсумки 2020 року та визначили бестселер серед нових автомобілів.