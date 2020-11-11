У Європі стартував продаж найбільш "прокачаної" Toyota

У Європі стартував продаж найпотужнішого гетчбека Toyota GR Yaris, підготовленого спортивним підрозділом Gazoo Racing.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка покликана привернути до марки фанатів швидкості.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

Під капотом цього компактного гетчбека розташовується турбований 1,6-літровий трициліндровий мотор, який розвиває 261 к.с., а обертовий момент досягає 360 Нм. Уся ця міць відправляється до всіх ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастої "механіки". Це найпотужніший на сьогоднішній день 3-циліндровий мотор у світі.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

На розгін до "сотні" Toyota GR Yaris потрібно всього 5,5 секунд, а швидкість обмежена електронікою на позначці в 230 км/год. Перша за останні 20 років фірмова система постійного повного приводу GR-Four пропонує три режими роботи: Normal, Sport і Track, розподіляючи момент між осями в співвідношенні 60:40, 30:70 і 50:50 відповідно.

Донедавна в гамі Yaris не було версії з 3-дверним кузовом. Компанія Toyota створила таку модифікацію відповідно до вимог FIA для омологації ралійного боліда торік. Але тепер із появою GR Yaris усі любителі швидкості зможуть відчути себе ралійними гонщиками.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

GR Yaris відрізняється від звичайного Yaris зовсім іншою двоважельною задньою підвіскою з торсіонною балкою. Дах занизили на 95 мм, а сама панель виконана з карбонового волокна. Для зниження маси крила двері багажника й капот виготовлені з алюмінію. Як наслідок вага машини всього 1280 кг.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

Toyota пропонує покупцям опційний комплект Circuit Pack, у який входять передній і задній диференціали, що самоблокуються Torsen, комплект кованих 18-дюймових дисків із гумою Michelin Pilot 4s, переналаштовану підвіску і гальмівні механізми з червоними супортами.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

Другий варіант – комплект Convenience Pack, який містить преміальну аудіосистему JBL, супутникову навігацію, паркувальні сенсори, амбієнтне освітлення салону і проєкційний дисплей. Однак замовити одночасно обидва пакети разом неможливо.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

Нова Toyota GR Yaris оснащена в "базі" LED фарами, має спортивні сидіння з обробкою замшею Ultrasuede, мультимедійну систему з 8-дюймовим дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, двозонний кондиціонер, систему автоматичного увімкнення склоочисників і багато іншого.

2021 Toyota GR Yaris newsroom.toyota.eu

На допомогу водієві прийдуть адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнення і утримання в смузі руху.

Вартість нової Toyota GR Yaris стартує в Німеччині з позначки €33200.

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