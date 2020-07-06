У Європі стартував продаж гібридних Jeep

Сергій Іванов Новини 18:05, 6.07.2020 Оновлено: 18:35, 6.07.2020

Компанія Jeep оголосила про початок продажів у європейських країнах своїх гібридних кросоверів Renegade 4хе і Compass 4хе.

Першими "зелені" версії Jeep зможуть замовити покупці в Італії і Франції, а через кілька тижнів вони з'являться і в інших країнах Європи. Автомобілі будуть доступні в трьох комплектаціях на вибір: Limited, S і Trailhawk.

У Європі стартував продаж гібридних Jeep. Фото:
media.fcaemea.com

Нагадаємо, що компанія Jeep вперше представила свої гібридні моделі в минулому році на автошоу в Женеві. Пізніше до Renegade 4xe і Compass 4xe додадуться й інші гібридні версії популярних позашляховиків марки.

2021 Jeep Compass 4xe Limited. Фото:
media.fcaemea.com

Гібридний силовий агрегат складається з 1,3-літрового турбованого бензинового мотора і розташованого між задніми колесами електродвигуна, що живиться від компактної літій-іонної батареї енергоємністю 11,4 кВтг. Вона може заряджатися в процесі руху або на стоянці від зовнішнього зарядного пристрою.

Салон Jeep Compass 4xe Limited. Фото:
media.fcaemea.com

Залежно від версії, потужність ДВС становить 130 або 180 к.с., а ще 60 к.с. генерує електромотор. Так, сумарна потужність силових агрегатів складає 190 л.с. (Limited) або 240 к.с. (Trailhawk і S). На розгін від 0 до 100 км/год кроссоверам буде потрібно приблизно 7,5 секунди. Максимальна швидкість для руху на електротязі обмежена 130 км/год, а в гібридному режимі вони можуть розвинути до 200 км/год.

2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото:
media.fcaemea.com
2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото:
media.fcaemea.com

Для новинок пропонується широка палітра кольорів, великий вибір обладнання та аксесуарів для персоналізації авто.

2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото:
media.fcaemea.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep готує гібридну версію моделі Wrangler.

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