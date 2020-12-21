У Європі стартували продажі гібридного кросовера Tiguan eHybrid

Німецька компанія Volkswagen розпочала продаж у Європі свого нового гібридного кросовера Tiguan eHybrid.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка поповнить модельний ряд гібридних автомобілів німецького бренду.

Volkswagen Tiguan eHybrid поповнить модельний ряд гібридних автомобілів німецького бренду volkswagen-newsroom.com

Автомобіль оснащений 1,4-літровим турбованим мотором сімейства TSI, електродвигуном та 6-ступінчастою автоматичною трансмісією. Сумарна віддача силового агрегату досягає 245 л.с., а крутний момент досягає 400 Нм.

Volkswagen Tiguan eHybrid оснащений 1,4-літровим турбованим мотором TSI, електродвигуном та 6-ступінчастою АКП volkswagen-newsroom.com

Для переходу у повністю електричний режим роботи достатньо натискання однієї кнопки, а запас ходу у цьому випадку складе близько 51 км. Для живлення батареї, розташованої під підлогою кросовера, можна використовувати зарядні пристрої потужністю 2,3 або 3,6 кВт. У гібридному режимі АКБ заряджається завдяки системі рекуперації енергії гальмування.

Для живлення батареї можна використовувати зарядні пристрої потужністю 2,3 або 3,6 кВт volkswagen-newsroom.com

У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски, багажні рейлінги, трьохзонний клімат-контроль, повністю цифрова приладова панель, багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням та підрульовими "пелюстками", система екстреного гальмування та паркувальні сенсори по периметру кузова.

Volkswagen Tiguan eHybrid отримав повністю цифровий кокпіт volkswagen-newsroom.com

Крім того, всі кросовери Tiguan нового покоління йдуть "у базі" зі світлодіодним оптикою, датчиками дощу, підтримкою комунікації ос смартфонами та системою утримання у смузі руху.

Volkswagen Tiguan eHybrid буде запропоновані в трьох комплектаціях – Life, Elegance та R-Line volkswagen-newsroom.com

Покупцям будуть запропоновані три комплектації на вибір – Life, Elegance і R-Line. Вартість Tiguan eHybrid у Німеччині стартує з позначки €42413.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електромобілі Volkswagen першими у сегменті отримають проекційний дисплей з доповненою реальністю, а у Porsche ведуть активні розробки у галузі створення і виробництва синтетичного палива.