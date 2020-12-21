У Європі стартували продажі гібридного кросовера Tiguan eHybrid

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
2,6 т.
У Європі стартували продажі гібридного кросовера Tiguan eHybrid

Німецька компанія Volkswagen розпочала продаж у Європі свого нового гібридного кросовера Tiguan eHybrid.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка поповнить модельний ряд гібридних автомобілів німецького бренду.

Volkswagen Tiguan eHybrid поповнить модельний ряд гібридних автомобілів німецького бренду

Автомобіль оснащений 1,4-літровим турбованим мотором сімейства TSI, електродвигуном та 6-ступінчастою автоматичною трансмісією. Сумарна віддача силового агрегату досягає 245 л.с., а крутний момент досягає 400 Нм.

Volkswagen Tiguan eHybrid оснащений 1,4-літровим турбованим мотором TSI, електродвигуном та 6-ступінчастою АКП

Для переходу у повністю електричний режим роботи достатньо натискання однієї кнопки, а запас ходу у цьому випадку складе близько 51 км. Для живлення батареї, розташованої під підлогою кросовера, можна використовувати зарядні пристрої потужністю 2,3 або 3,6 кВт. У гібридному режимі АКБ заряджається завдяки системі рекуперації енергії гальмування.

Для живлення батареї можна використовувати зарядні пристрої потужністю 2,3 або 3,6 кВт

У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски, багажні рейлінги, трьохзонний клімат-контроль, повністю цифрова приладова панель, багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням та підрульовими "пелюстками", система екстреного гальмування та паркувальні сенсори по периметру кузова.

Volkswagen Tiguan eHybrid отримав повністю цифровий кокпіт

Крім того, всі кросовери Tiguan нового покоління йдуть "у базі" зі світлодіодним оптикою, датчиками дощу, підтримкою комунікації ос смартфонами та системою утримання у смузі руху.

Volkswagen Tiguan eHybrid буде запропоновані в трьох комплектаціях – Life, Elegance та R-Line

Покупцям будуть запропоновані три комплектації на вибір – Life, Elegance і R-Line. Вартість Tiguan eHybrid у Німеччині стартує з позначки €42413.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електромобілі Volkswagen першими у сегменті отримають проекційний дисплей з доповненою реальністю, а у Porsche ведуть активні розробки у галузі створення і виробництва синтетичного палива.

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