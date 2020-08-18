У Європі будуть офіційно продавати пікапи Ram

Німецька компанія AEC Europe, яка до недавнього часу пропонувала європейським покупцям продукцію бренду Dodge, пообіцяла налагодити поставки в "Старий Світ" пікапів Ram.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

В першу чергу мова йде про новинку концерну FCA – пікап Ram 1500 TRX. На думку керівника компанії AEC Europe Джона Муратори, в Європі спостерігається збільшення попиту на потужні пікапи, і очікується, що новинка від Ram буде користуватися популярністю. В даний час 2021 Ram 1500 TRX проходить адаптацію до європейських вимог, а поставки в салони офіційних дилерів планується почати в грудні нинішнього року.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Скільки буде коштувати новинка в Європі в компанії поки не визначилися, але очевидно, що ціна буде вище, ніж в США, де за пікап просять від $69995. Конкурент Ford F-150 Raptor приводиться в рух компресорним 6,2-літровим V8, який розвиває потужність 702 к.с. і має крутний момент в 880 Нм.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Цей мотор працює в тісній взаємодії з 8-ступінчастою автоматичною трансмісією і розрахованої на серйозне бездоріжжя системою повного привід. На розгін до "сотні" пікапу потрібно 4,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 190 км / ч.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила нове покоління пікапа F-150.