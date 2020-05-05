У електрокарів залишилися ті самі проблеми, що були і 20 років тому

Ще 20 років тому електромобілі могли стати серійними. Однак тоді їх поховали страхи споживачів. Втім, як показало недавнє дослідження, ці страхи .... нікуди не поділися навіть сьогодні.

Електрокари вперше з'явилися на світ на початку XX століття. Але через недосконалість технологій про них відразу ж забули. У 1970-х-1990-х роках автокомпанії знову спробували привнести в індустрію автомобілебудування електрику, але і цього разу все закінчилося провалом. Шанс з'явився у 1996 році, коли концерн General Motors представив досить перспективний електромобіль GM 1EV. І в якійсь мірі цей проект можна було вважати успішним: машина протрималася на конвеєрі три роки, до 1999-го, і за цей час було випущено 660 екземплярів EV1. Можливо, цей електрокар зміг би дістати з неба куди більше зірок, якби не три проблеми, які тоді відзначали покупці – доступність зарядної станції, запас ходу і ціна автомобіля. Саме через них новинка і пішла в небуття.

General Motors EV1 motortrend.com

І хоча з моменту появи GM EV1 багато що змінилося, споживачі все ще скептично ставляться до електромобілів, про що свідчить опитування JD Power (в ньому брали участь американці і канадці). Виявилося, навіть самі власники електрокарів вважають, що у "електричок" доcі існує три вищезазначених бар'єри, які заважають їх розвитку – наявність чарджерів, автономність ходу і вартість покупки.

carscoops.com

Як показало дослідження, індекс довіри до електрокарів і донині знаходиться на середньому рівні – серед американців він становить на 55%, а серед канадців – 57% (з 100). При цьому у багатьох досі відсутній досвід взаємодії з розетковими авто: 70% американців і 67% канадських респондентів заявили, що ніколи не їздили в електрокарах, навіть в якості пасажира, а 30% американців відзначили, що нічого не знають про такий тип транспортних коштів.

Hyundai Kona Electric motor1.com

Втім, є і хороші новини: приблизно 30% респондентів заявили, що можуть придбати електромобіль у найближчі чотири роки. З іншого боку, приблизно такий же відсоток опитаних заявили, що не мають наміру його купувати. Що ще цікавіше, деякі попередні власники електрокарів сказали, що не будуть купувати такий автомобіль знову через витрати на покупку, обмежений запасу ходу і недостатнью продуктивність в складних погодних умовах – особливо в умовах холоду.

У зв'язку з цим в JD Power прийшли до висновку, що автовиробникам необхідно вкладати ресурси не тільки в електромобільні технології, а й інвестувати у навчання споживачів, оскільки відсутність знань є величезною перешкодою для прийняття "транспорту майбутнього".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що китайці знайшли вирішення однієї з головних проблем електромобілів. Причому зробили вони це вдруге з початку року.