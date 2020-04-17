У частково визнаній республіці знайшли закинуті легенди BMW
Найчастіше легендарні автомобілі, які колись були покинуті своїми власниками з тих чи інших обставин, знаходять в країнах Західної Європи або США. Однак, бувають і винятки.
Нещодавно пару рідкісних автомобілів BMW, що опинилися закинутими, знайшли на одному зі складів у Косово. Йдеться про два екземпляри знаменитої BMW M3 в кузові E30.
Як машини опинилися у частково визнаній республіці, незрозуміло – можливо, вони потрапили сюди ще за часів Югославії. Лгендарна M3 E30 випускалася з 1986 по 1992 роки, тоді як Югославія у звичному своєму розумінні перестала існувати у 1991-му.
Судячи з фото, автомобілі перебувають не в дуже гарному стані (одному з екземплярів "пошкодили" оригінальність кустарним тюнінгом), але, з огляду на їх цінність, швидше за все, автомобілі будуть відновлені, після чого відправляться до нового власника.
Чому BMW виявилися покинутими, невідомо. Не виключено, що на їхній долі позначилася нестабільність на Балканах, яка тривала практично усі 1990-і роки. Можливо, через часті збройні конфлікти в регіоні власнику просто було не до автомобілів.
Від звичайної BMW E30 M3 відрізнялася аеродинамічним обвісом кузова, переналаштованою підвіскою, форсованим до 215 к.с. 2,3-літровим двигуном та спортивними колесами.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в ангарі були виявлені нові Форди, які кинули 15 років тому відразу після покупки.