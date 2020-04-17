У частково визнаній республіці знайшли закинуті легенди BMW

Найчастіше легендарні автомобілі, які колись були покинуті своїми власниками з тих чи інших обставин, знаходять в країнах Західної Європи або США. Однак, бувають і винятки.

Нещодавно пару рідкісних автомобілів BMW, що опинилися закинутими, знайшли на одному зі складів у Косово. Йдеться про два екземпляри знаменитої BMW M3 в кузові E30.

Покинуті BMW M3 E30 в Косово Bekim Kalludra, Facebook

Як машини опинилися у частково визнаній республіці, незрозуміло – можливо, вони потрапили сюди ще за часів Югославії. Лгендарна M3 E30 випускалася з 1986 по 1992 роки, тоді як Югославія у звичному своєму розумінні перестала існувати у 1991-му.

Покинуті BMW M3 E30 в Косово Bekim Kalludra, Facebook

Судячи з фото, автомобілі перебувають не в дуже гарному стані (одному з екземплярів "пошкодили" оригінальність кустарним тюнінгом), але, з огляду на їх цінність, швидше за все, автомобілі будуть відновлені, після чого відправляться до нового власника.

Покинуті BMW M3 E30 в Косово Bekim Kalludra, Facebook

Покинуті BMW M3 E30 в Косово Bekim Kalludra, Facebook

Чому BMW виявилися покинутими, невідомо. Не виключено, що на їхній долі позначилася нестабільність на Балканах, яка тривала практично усі 1990-і роки. Можливо, через часті збройні конфлікти в регіоні власнику просто було не до автомобілів.

BMW M3 E30 wikipedia.org

Від звичайної BMW E30 M3 відрізнялася аеродинамічним обвісом кузова, переналаштованою підвіскою, форсованим до 215 к.с. 2,3-літровим двигуном та спортивними колесами.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в ангарі були виявлені нові Форди, які кинули 15 років тому відразу після покупки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!