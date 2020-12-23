У Британії злодії вкрали 'половину' нового Mercedes-Benz

Минулого тижня житель Вест-Бромвіча, Велика Британія, зіткнувся з серйозним актом вандалізму. Одного ранку він виявив свій Mercedes повністю розібраним – злодії зняли з машини майже всі навісні деталі та нетільки.

Як видно на фото, постраждав новий Mercedes-Benz C-Class Coupe. Були вкрадені всі 4 колеса, капот, обидві двері, двері багажника, дзеркала і навіть передні сидіння в салоні. Ба більше, злочинці прихопили з собою навіть люк бензобака, пише Autoevolution.

Також злодії намагалися зняти задні сидіння, проте не змогли впоратися з кріпленнями і зупинилися на півдорозі.

За словами власника машини, Пола Хемптона, злодії діяли настільки тихо і непомітно, що навіть не розбудили собаку, а датчики охоронного комплексу не спрацювали. Автомобіль був припаркований біля будинку.

На щастя, машина була застрахована. Поліцейські, які прибули на місце злочину, знайшли на "Мерседесі" кілька відбитків пальців, так що пошук злочинців повинен бути лише питанням часу.

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