У Британії збудують перший у світі порт для повітряних таксі та дронів

У Великобританії збудують перший у світі порт для електричного та автономного повітряного транспорту. Він називатиметься Air-One і його відкриття планується на 2021 рік.

Разом із Hyundai Motor Group проєктом займеться компанія Urban Air Port, яка перемогла у конкурсі від британського уряду. Порт мають збудувати в місті Ковентрі, що розташований у центрі Британії. Про це повідомляє сайт hyundai.news (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Перший у світі порт для міського повітряного транспорту буде розташований у Британії Hyundai

В Air-One буде доступний вертикальний зліт та посадка для безпілотників та літальних таксі. Майбутній інноваційний центр працюватиме з нульовими викидами та має допомогти скоротити затори.

Територія порту буде на 60% меншою, ніж у звичайного вертолітного майданчика. Зазначається, що використовуючи інноваційне будівництво, майданчики зможуть встановлювати за лічені дні, викидати нульові викиди вуглецю та працювати в повному обсязі навіть, якщо не під'єднані до мережі.

"Urban Air Port має потенціал зробити революцію в містах по всьому світу, зробивши їх більш зв’язаними, чистішими та прискоривши наше зелене економічне відновлення", – сказав британський директор із досліджень та інновацій у майбутньому Гері Каттс.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Huindai готується до презентації нового електромобіля, який побачить світ під суббрендом Ioniq. Електричний кросовер використовуватиме електричну платформу E-GMP та отримає привабливу зовнішність, що нагадує концепт Hyundai 45 EV.