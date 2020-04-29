У Білорусі створили позашляховик для риболовлі у стилі БТР

Стас Сіділєв Новини 11:44, 29.04.2020 Оновлено: 12:27, 29.04.2020

Для любителів активного (хоча і не дуже гуманного) відпочинку в Білорусі створили незвичайний позашляховик під назвою 60.03 Кайман-ПР в стилі військової машини, який схожий на БТР.

Власне, новинка являє собою громадянську модифікацію армійського транспортного засобу БРДМ-2. Головна зміна в порівнянні з оригіналом, крім відсутності стрілецької установки, – звичайна сталь кузову замість броньованої.

drom.ru
Білоруський позашляховик для полювання та риболовлі Кайман-ПР

Букви ПР у назві говорять про те, що машина розроблена для полювання та риболовлі. Незвичайний ТЗ може плавати зі швидкістю 8 км/год. Пересуватися по суші можна на 50 км/год. За це відповідає 4,75-літровий дизельний двигун потужністю 125 к.с.

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Повна маса з урахуванням вантажу і всіх пасажирів (салон розрахований на 6 осіб) становить 7500 кг. Витрата палива сягає 60 л/100 км, а максимальний запас ходу після повної заправки дорівнює 1000 км.

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже показував дуже незвичайний позашляховик ЛуАЗ, який перетворили на крутий всюдихід.

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