У Bentley Continental GT з'явиться нова відкрита версія

На Женевському автосалоні відбудеться світовий дебют нового кабріолета Bentley Continental GT Mulliner Convertible.

Про це повідомляє прес-служба британського виробника. За створення новинки відповідало кузовне підрозділ Bentley Mulliner.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Автомобіль створений на базі представленого раніше кабрріолета Continental GT, але відрізняється ексклюзивним оздобленням інтер'єру і екстер'єру. Зокрема, Bentley Mulliner отримав велике "діамантове" облицювання радіатора, а також унікальні бічні вентиляційні отвори з символікою Mulliner.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

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Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

"Діамантова" тема простежується в багатьох деталях інтер'єру. Ромбоподібний малюнок використовується в обробці центральної консолі, сидінь і панелі тенту.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Наприклад, обробка крісел виконана за унікальною технологією, на розробку якої пішло довгих 18 місяців. Кожен "діамант" містить рівно 712 стібків, а всього в обробці салону використано 400 тисяч (!) стібків.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Continental GT Mulliner Convertible отримав ексклюзивні 22-дюймові 10-спицеві колісні диски з емблемами, що самостійно вирівнюються по центру. А для меломанів в салоні встановили hi-end аудіосистему Naim Audio з 18-у динаміками, двома активними сабвуферами, 20-канальним підсилювачем потужністю Потужність 2200 Вт і 8-ю режимами звучання.

GT Mulliner буде доступний в двох варіантах – V8 і W12. Оснащений 6-літровим двигуном Bentley W12 з подвійним турбонаддувом, кабріолет розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди і здатний розвивати максимальну швидкість 333 км/год. C 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом автомобіль здатний розігнатися до 318 км/год, а спринт до першої "сотні" займає 4,1 секунди.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible bentleymedia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley ефектно відзначила своє 100-річчя.

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