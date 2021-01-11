У Бельгії схрестили VW Transporter T3 з Porsche 911

Бельгійська компанія House of Cars пропонує придбати унікальний мінівен VW Transporter T3 з силовим агрегатом Porsche 911.

Про це повідомляється на сайті компанії. Натхненням для проекту послужила модель Porsche B32 c силовим агрегатом Porsche 911 SC.

Цей незвичайний симбіоз мінівена та спорткара випускався у період з 1983 по 1985 році. За даними комерційного підрозділу концерну Volkswagen всього було побудовано 17 екземплярів Porsche B32. Автомобіль мав потужність 231 к.с. та міг розігнатися до 185 км/год.

Пропонований на продаж Volkswagen T3 "Porsche B30" був створений на базі класичного VW 1982 року. Незвичайний тюнінг виконали в 1984 році. Замість штатного мотора автомобіль отримав 3-літровий опозитний двигун від Porsche 911 3.0SC потужністю 204 к.с. У парі з ним працює 5-ступенчтая "механіка" Porsche. Двигун та трансмісія були підготовлені бельгійської 911 motorsport. Фахівці цієї ж компанії виконали налаштування шасі.

Від Porsche автомобіль успадкував гальмівну систему та комплект приладів. Стильні 16-дюймові колісні диски Fuchs "взуті" у гуму Continental розмірністю 195/50 спереду та 225/50 – ззаду. Також автомобіль отримав амортизатори Bilstein, вихлопну систему Scart та квартет додаткових фар. У салоні встановлені 3 спортивних крісла з шкіряною обробкою та спортивними ременями безпеки Schroth.

Автомобіль знаходився у приватній колекції та тепер пропонується на продаж за ціною 84900 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche відзначила випуск мільйонного позашляховика Cayenne, а також представила поповнила сімейство 911 екстремальної версією GT3 Cup.