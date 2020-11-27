У автомобіліста конфіскували машину через 30 секунд після її купівлі

У місті Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англія, стався незвичайний випадок з одним з автомобілістів. Чоловік купив машину, але вже через півхвилини втратив її, відразу на виїзді з автосалону – транспортний засіб конфіскував поліцейський патруль.

Як пише Autoevoluton, щасливий британець настільки перехвилювався при покупці свого Renault Megane, що під час початку руху ледь не врізався у припарковану поліцейську машину. Правоохоронці зупинили водія, і під час перевірки документів з'ясувалося, що він не встиг купити страховку на авто. Це і стало приводом для конфіскації. У ЗМІ вже прозвали цей випадок найкоротшим володінням новим автомобілем в історії.

З початку жовтня поліція графства Нортгемптоншир проводить на місцевих дорогах кампанію з безпеки дорожнього руху, під час якої перевіряє у водіїв наявність страховки і водійських прав. Дослідження показало, що винуватцями ДТП і злісними порушниками ПДР найчастіше стають саме ті водії, які не мають відповідних документів. За минулий час правоохоронці відрапортували про 83 вилучених автомобіля – 64 з них були конфісковані за відсутність страхового поліса, інші 19 – за відсутність водійських прав.

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