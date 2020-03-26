У Audi придумали, чим зайняти дитину на час карантину

У компанії Audi знайшли простий і дієвий спосіб зайняти дітлахів під час карантину.

Багато людей по всьому світу зараз сидять вдома через тотальний карантин. Але якщо дорослі в змозі знайти собі заняття до душі, то для дітей сидіння під замком перетворилося на справжню муку.

Audi R8 з книжки-розмальовки media.audiusa.com

У компанії Audi знайшли простий і дієвий спосіб зайняти дитячу аудиторію. Хоча, не виключено, що комусь із дорослих це заняття теж сподобається.

На сайті компанії можна абсолютно безкоштовно, тобто, даром, скачати книжку-розмальовку з 13 зображеннями. У числі ілюстрації є машини на будь-який смак – від спортивних купе до сімейних кросоверів. Щоб віддати данину минулому марки, серед ілюстрацій є елегантний Horch, гоночний болід Гран-прі 1930-х років і ралійна версія Quattro.

Просто роздрукуйте сторінки, дістаньте фломастери, маркери або кольорові олівці, і пориньте у світ художньої творчості.

Як писав раніше OBOZREVATEL, автовиробники активно включилися в боротьбу з коронавріусом.

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