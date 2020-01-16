У 2019 році європейці купили понад 15 млн нових авто

Європейська асоціація автовиробників ACEA підвела підсумки 2019 року і опублікувала дані про продажі легкових авто.

Про це повідомляє прес-служба асоціації. У грудні минулого року в країнах ЄС спостерігався ажіотажний попит на нові легковики. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зростання склало 21,7%, і це найкращий показник грудня за останні 10 років. Крім того, він став четвертим місяцем підряд, в якому спостерігалося стабільне зростання продажів.

Концерн Volkswagen лідирує за підсумками продажів в Європі в 2019 році volkswagen-newsroom.com

Порівняльна діаграма продажів нових авто в країнах ЄС за 2018-2019 роки acea.be

Найбільшу активність продемонстрували мешканці Франції (+27,7%), Швеції (+109,3%) та Нідерландів (+113,9%). Аналітики пов'язують це зі змінами в оподаткуванні авто з ДВС і електрокарів. В результаті, всі країни ЄС, включаючи п'ять основних ринків, показали в грудні серйозне зростання продажів.

Всього ж в 2019 році в країнах Євросоюзу придбали понад 15 мільйонів нових легкових авто, що на 1,2% більше, ніж роком раніше. На основних європейських ринках найбільшу споживчу активність продемонстрували мешканці Німеччини (+5%), Франції (+1,9%) і Італії (+0,3%). А ось в Іспанії і Великобританії знову негативна динаміка – 4,8% і 2,4% відповідно.

Говорячи про виробників, ТОП-10 за підсумками року виглядає наступним чином:

ТОП-10 провідних автовиробників за підсумками Продам в Європі в 2019 році За даними ACEA

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