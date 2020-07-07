Тюнінг Honda Civic Type R коштуватиме як ще одне авто

"Придворне" тюнінговоє ательє Mugen Motorsports офіційно представило свій проект доопрацювання Honda Civic Type R.

У січні минулого року компанія показала на автомобільній виставці в Токіо прототип доопрацьованій версії Honda Civic Type R. Через 18 місяців компанія підготувала повністю серійний варіант хетчбека.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. фото: mugen-power.com

Дизайн автомобіля вийшов дуже агресивним. Спереду новинка отримала новий спліттер, повітрозабірники іншої форми, а також новий карбоновий капот з вентиляційними прорізами. До речі, такий капот обійдеться японським покупцям в суму, еквівалентну $10200.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. фото: mugen-power.com

Також Mugen розробив для новинки 20-дюймові диски з оригінальним двоколірним малюнком, комплект широких бічних спідниць і нові дзеркала.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. фото: mugen-power.com

Ззаду з'явилися нова світлотехніка, масивний дифузор з парою вихлопних патрубків по центру і величезна регульоване антикрило. За одне тільки стеклопластиковое крило доведеться викласти $9307, але якщо замовити його з вуглепластика, то ціна складе $13296.

Регульоване антикрило зі склопластику обійдеться мінімум в $9307. фото: mugen-power.com

У салоні з'явилися рульове колесо з обробкою з шкіри і карбоновими вставками, "ковші" Recaro з обробкою з алькантари, короткоходний механізм перемикання передач з модернізованою поворотною пружиною, важіль КП з алюмінію, нові килимки і кнопка запуску двигуна Mugen.

Кнопка запуску двигуна Mugen. фото: mugen-power.com

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. фото: mugen-power.com

Також в компанії підготували для моделі новий масляний фільтр, фірмове моторне масло і гальмівні колодки. Покупці зможуть максимально персоналізувати свій Civic Type R за допомогою широкого асортименту аксесуарів і деталей від Mugen Motorsports.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda представила нову версію моделі Civic Type R.