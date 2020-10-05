Тюнінг-ательє Manhart побудувало 'незаконний' BMW

Німецька тюнінгова компанія Manhart Performance показала своє нове дітище – форсований BMW M4 DTM Champion Edition.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Проект створений на базі лімітованої серії M4 DTM Champion Edition. Ця модель була виготовлена компанією BMW в 2016 році на честь перемоги Марко Віттманн в німецькому кузовному чемпіонаті DTM.

Таких авто виготовили тиражем всього 200 примірників. На відміну від "стокового" BMW M4, версія DTM Champion Edition отримала 3-літрову рядну "шістку" з подвійним турбонаддувом і технологією упорскування води. В результаті потужність мотора вдалося довести до 493 к.с., а обертовий момент досягає 600 Нм.

Але в Manhart Performance порахували, що цього недостатньо і взялися за роботу. В процесі форсування був перепрошитий блок керування двигуном, встановлений новий інтеркулер і карбоновий впускний колектор, а також гоночна вихлопна система впуск з нержавіючої сталі. В результаті всіх цих поліпшень потужність тепер досягає 698 л.с., а крутний момент – 980 Нм. До ведучих коліс всю цю міць передає посилена 7-ступінева коробка передач з подвійним зчепленням.

Автомобіль отримав нові передній спліттер, заднє антикрило і карбоновий дифузор.

Доповнюють вигляд новинки 20-дюймові ковані колеса Manhart Concave One з шинами розмірністю 255/35 спереду і 295/30 – ззаду. У салоні з'явилося нове рульове колесо, облицьований алькантарою і карбоном, "ковші" Recaro і численні декоративні елементи з вуглепластика.

Єдина проблема полягає в тому, що нова вихлопна система не відповідає нормам TUV, тому їздити на цьому автомобілі по дорогах загального користування в Німеччині не можна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW представила нові генерації спорткарів M3 і М4.