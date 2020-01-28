Тягне на $500 тисяч: у Києві помітили неймовірний кортеж двох авто

На вулицях Києва зняли незвичайний кортеж. Він складається з двох дуже яскравих та ексклюзивних автомобілів, загальна вартість яких – приблизно півмільйона доларів.

На фотографіях, які опублікував сайт TopGir, зображений "дзеркального" кольору кабріолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupeв компанії з яскраво-червоним позашляховиком Mercedes-AMG G-Class від Brabus. Відзначається, що обидва автомобілі бачили разом в декількох місцях столиці.

Кортеж Rolls-Royce і Mercedes, який помітили в Києві topgir.com.ua

І Rolls-Royce, і Mercedes не найсвіжіші, однак це екзотичні машини, кожна з яких коштує близько 250 000 доларів. Що стосується технічних характеристик, британський кабріолет споряджений 6,75-літровим V12 віддачею 453 сил; до "сотні" він розганяється за 5,9 с, тоді як максимальна швидкість становить 240 км/год. А ось про "Брабус" сказати щось складно, оскільки неясно, яка це саме модифікація. Очевидно лише одне: він оснащений бі-турбованим V8 або V12 об'ємом 4.0 чи 5.0 літрів.

Кортеж Rolls-Royce і Mercedes, який помітили в Києві topgir.com.ua

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві помітили унікальний 6-колісний позашляховик Toyota. Його ціна – близько 300 000 доларів.

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