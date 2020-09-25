Творець ВАЗ-2110 розкритикував дизайн сучасних BMW

Колишній дизайнер АвтоВАЗ Володимир Ярцев, який у 1980-х роках розробив дизайн добре відомої в Україні моделі ВАЗ-2110, розкритикував новий фірмовий дизайн BMW. Приводом, судячи з усього, послужили M3 і M4 нового покоління, які були представлені нещодавно – обидва автомобілі здивували гігантськими "ніздрями" решітки радіатора.

У своєму Facebook екс-художник машин "Лада" написав, що ще у 2005 році він заради експерименту намалював тюнінговану BMW 3-Series E90 з з гіпертрофованими "ніздрями", а тепер сама BMW почала випускати машини з таким дизайном.

Колишній дизайнер АвтоВАЗ незадоволений дизайном нових BMW. Скріншот публікації

"15 років тому мені було соромно, що прийшла в голову ідея гіпертрофувати решітку BMW ... Тепер соромно за дизайнерів BMW, що вони прийшли до подібної ідеї", – написав Ярцев.

Варто зазначити, що протягом останніх десятиліть BMW дійсно постійно збільшує площу фірмової решітки радіатора. Першою воістину величезні "ніздрі" отримало купе BMW 4-Series нового покоління, яке дебютувала цього літа.

Нова BMW M4. Фото: BMW

Що стосується самого Ярцева, то ряди працівників АвтоВАЗ він покинув ще на початку 1990-х. Ось уже як майже три десятки років він живе у Бельгії, де займається розробленням тюнінгу для дорогих авто.

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