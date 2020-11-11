TÜV 2021: німці назвали найбільш надійні та ненадійні автомобілі

Асоціація технічного нагляду Німеччини (TUV) – опублікувала свій традиційний звіт про надійність автомобілів, TÜV 2021. До нього увійшли машини, які ламаються найрідше та найчастіше за інших, при цьому традиційно рейтинг був поділений за віком вживаних авто.

Докладний звіт про проведені випробування опублікований на сайті vdtuev.de. Відзначається, що список машин був складений на основі перевірки 8,8 млн автомобілів, які здійснювалися в період липня 2019 року по червень 2020 року. І ось які результати вийшли:

Надійні: Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz B, Opel Insignia, Porsche 911, Mercedes-Benz SLC, Audi Q2, Hyundai i30, Mercedes-Benz A, Mazda CX-3, Mercedes-Benz C

Ненадійні: Dacia Duster, Dacia Lodgy, Fiat Punto, Ford Galaxy, Dacia Logan, Dacia Dokker, Renault Kangoo, Ford S-Max, Ford Mondeo, Citroën C4 Cactus

Надійні: Porsche 911, Opel Karl, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz SLC, VW Golf Sportsvan, Mazda 2, Mercedes-Benz B, Audi Q5, Mercedes-Benz A, Mercedes-Benz GLK

Ненадійні: VW Sharan, VW Passat CC, Dacia Logan, Dacia Lodgy, Seat Alhambra, Dacia Dokker, Dacia Duster, Ford Ka, Dacia Sandero, Renault Kangoo

Надійні: Porsche 911, Audi TT, Mercedes-Benz B, Toyota Auris, VW Touareg, Mercedes-Benz A, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz SLK, Audi A3, Audi Q5

Ненадійні: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Lodgy, VW Passat CC, VW Sharan, Fiat Punto, Dacia Duster, VW Passat, Ford Galaxy, Seat Alhambra

Надійні: Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Audi TT, Mitsubishi ASX, Audi Q5, BMW X1, Audi A6 / A7, Mercedes-Benz GLK, VW Golf Plus, VW Touareg

Ненадійні: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Sandero, Renault Twingo, Fiat Panda, Kia Picanto, Renault Clio, Fiat Punto, Ford Galaxy, VW Passat CC

Надійні: Porsche 911, Audi TT, Honda Jazz, BMW X1, VW Golf Plus, Mercedes-Benz E Coupe, VW Golf (6), Audi Q5, Mercedes-Benz GLK, Ford Fusion

Ненадійні: Renault Kangoo, Dacia Logan, Hyundai Tucson, Mazda 5, Nissan Qashqai, Citroën C4, Renault Twingo, Peugeot 207, VW Fox, Ford Galaxy

Експерти підкреслили, що порівняно з минулорічним дослідженням у автомобілів зменшилася частка серйозних дефектів, проте збільшується коефіцієнт іржі. "Середня частка серйозних дефектів в даний час складає 19,9%, що на 1,6% менше, ніж рік тому", – заявили в TUV.

Серед 8,8 млн протестованих авто 6,18 млн машин не показали ніяких дефектів, а ось у 1,75 млн виявилися небезпечні недоліки, через які вони не змогли пройти техогляд. Інша ж частина автомобілів продемонструвала несправності незначного ступеню.

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