Іржавіють роками: понад 20 авто кинули помирати на покинутій СТО

У тунелі на північному заході Англії виявили справжній скарб. Десятки автомобілів, серед яких значаться рідкісні моделі, стоять тут закинутими протягом багатьох років.

Як з'ясував OBOZREVATEL, кладовище машин виявив британський фотограф Кайл Мей. Цікаво, що у цих автомобілів є власник (фотограф навіть просив у нього дозвіл на зйомку), проте ними ніхто не користується. Більше того, за автомобілями навіть не доглядають.

Покинуті автомобілі auto.cz

Історія незвичайного місця почалася ще наприкінці XIX століття. Спочатку це був залізничний тунель, який із часом закрили через незатребуваність. Через 50 років тут був організований автосервіс, але в 2012 році закрили і його – приводом для цього став обвал стелі.

Покинуті автомобілі auto.cz

Але незважаючи на те, що саму СТО ліквідували та законсервували,"залізних коників", що перебували в ній, вивозити не стали. У підсумку, понад 20 машин виявилися покинутими. Причому це були як порівняно свіжі на той час моделі, так і раритети – екземпляри, випущені у 1940-х-1960-х роках.

Покинуті автомобілі auto.cz

Більшість автомобілів перебувають тут понад 30 років, тому, через довгі роки простою в умовах вогкості, вони сильно постраждали від іржі. Крім того, деякі машини, судячи з фото, частково розукомплектовані.

Покинуті автомобілі auto.cz

Серед представлених у "колекції" автомобілів слід зазначити Morris Minor, Land Rover Series II, Rover P5B, Triumph GT6, кілька Fiat (124, 127 і 130), Honda Civic першого покоління, Lotus Elite (Type 75), Ford Transit другого покоління, VW Golf GLi Convertible, Mitsubishi Pajero II та "останки" Volkswagen Transporter T5.

Покинуті автомобілі auto.cz

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Яка буде подальша доля цих автомобілів, сказати складно. З одного боку, власник не робить жодних кроків задля порятунку, а з іншого – переживає за їх долю; хоча б тому, що не розголошує точне місце перебування "кладовища".

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

Покинуті автомобілі auto.cz

До речі, це вже не перша "колекція" старих авто, яку знаходять за останній час. Наприклад, як нещодавно розповідав OBOZREVATEL, у США двоє чоловіків виявили ангар із довоєнним машинами.

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