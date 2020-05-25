Турецький музикант обрав своїм авто ЗАЗ Таврія: фото з Instagram

Мало хто знає, що ЗАЗ-1102 Таврія продавався не тільки в Україні – на початку 1990-х років знаменитий український хетчбек експортувався за кордон, в тому числі, до Туреччини.

І, як виявилося, одна з "турецьких" Таврій прописалася в одного місцевого музиканта, який в мережі відомий як виконавець Frikecium. Причому чоловік не просто їздить на автомобілі – він ставиться до нього як до свого друга.

Турецький музикант зі своєю Таврією instagram.com/hruhiavcil

У своєму Inatagram-акаунті hruhiavcil музикант регулярно публікує фото ЗАЗ-1102 і з задоволенням позує на фоні автомобіля. А ще недавно він виявив у полі "сестру" своєї тридверки – таку саму Таврію, але розібрану.

Турецький музикант зі своєю Таврією instagram.com/hruhiavcil

Судячи з фотографій, Таврія музиканта перебуває в хорошому стані – можна побачити лише невеликий природній знос бамперів і решітки радіатора, але в іншому автомобіль виглядає свіжим. Видно, що за машиною доглядають.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як ЗАЗ випускав праворульні Таврії для британського ринку і чим закінчилася ця ідея.

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