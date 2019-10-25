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25 жовтня • оновлено в 18:29
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Ця машина в буквальному сенсі повстала з попелу: шокуюче відео

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Dodge Challenger був повністю знищений пожежею, але його чарівним чином змінили до нового стану за дев'ять місяців.

Як повідомляє OBOZREVATEL, дивовижне відео демонструє повний процес відновлення згорілого Dodge Challenger, починаючи від прибирання попелу і до поїздки готової машини на дорозі. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Пожежа, яка знищила Dodge Challenger

Пожежа, яка знищила Dodge Challenger

скріншот з відео

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Згорілий автомобіль, мабуть, навіть гірше того, що потонув. Адже все, що залишається від машини — попіл і купа сміття. Питання про ремонт в такій ситуації піднімати безглуздо.

Згорілий Dodge Challenger

Згорілий Dodge Challenger

скріншот з відео

До тих пір, поки вам не зустрінеться справжній ентузіаст. Все почалося з прибирання повністю згорілих деталей і всього того, що від них залишилося. Потім кузов довелося розділити на окремі елементи, вирівняти, пофарбувати і зібрати.

Відновлення Dodge Challenger

Відновлення Dodge Challenger

скріншот з відео

Деталі двигуна і підвіски, які чудесним чином вціліли, можна врятувати. Але багато довелося замовляти заново — включаючи всі елементи салону.

Відновлення Dodge Challenger

Відновлення Dodge Challenger

скріншот з відео

Такий ремонт авто — рідкісне видовище. В результаті вийшов симпатичний синій спорткар, який чудово виглядає і відмінно їде. Дуже просто, чи не так? Не забувайте ця машина загинула в пожежі!

OBOZREVATEL вже розповідав про те, що зберегти автомобіль в хорошому стані через кілька років дуже складно. Однак цей Mitsubishi Lancer Evolution дивує своєю зовнішністю!

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини б/к автомобіль пожежа Dodge
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