Цього пікапа навіть коронавірус злякається

Ваш пікап Toyota Hilux недостатньо ефектно виглядає? Вам хочеться провчити цих "мажорів" на Brabus G65? Вихід є! Знайомтеся, Black Bizon від японського ательє Wald International.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

У світі тюнінгу японське ательє Wald International відомо досить радикальними творіннями, а її продукція представлена по всьому світу, включаючи Україну. OBOZREVATEL стало відомо про нове дітище компанії з Осаки – брутальний пікапі Black Bizon, створенний на базі популярного пікапа Toyota Hilux.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Автомобіль виглядає дуже агресивно завдяки численним доопрацюванням стокової моделі. Практично всі зовнішні деталі зазнали змін, від масивних бамперів і "багатоповерхового" капота до м'язистих крил.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Автомобіль отримав "зубасті" позашляхові шини Comforser на стильних легкосплавних дисках Jarret, які можуть бути 20- або 22-дюймовими.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Пакет Widebody додав до ширини машини 55 мм. Навіть в абсолютній темряві шлях осяє комплект потужних світлодіодних ламп, які імплантовані в передній бампер і передню панель даху.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

У списку опцій – заднє антикрило, фірмові бампера, "мухобойнік" на капоті, а також тріо патрубків вихлопної системи по обидва боки кузова.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Brabus створила унікальний пікап на базі "Гелендевагена".

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