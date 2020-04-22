Ціни шокують: у Ялті продають колекцію ЛАЗів часів СРСР

На одному з сайтів оголошень пропонується придбати цілу колекцію старих радянських ЛАЗів 60-70-х років.

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

Серед лотів, виставлених на продаж є, наприклад, ЛАЗ-695М 1972 року. Виробництво цього автобуса стартувало в 1969 році. Він прийшов на зміну моделі 695Е і став останньою версією моделі з округлим оформленням передньої частини кузова.

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

М-версія відрізнялася від попередника бічними вікнами збільшеної висоти, відсутністю вікон в схилах даху, заднім мостом Raba, відсутністю повітрозабірника на даху і деякими змінами в салоні.

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

Виставлений на продаж екземпляр обслуговував пансіонат "Ювілейний" в Євпаторії, про що свідчить збережена табличка. Завдяки тому, що автобус був на балансі відомства, він непогано зберігся.

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

У салоні видно фіранки і оригінальні сидіння, на яких навіть збереглася "рідна" обшивка.

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

ЛАЗ-695М 1972 року auto.ru

За словами продавця, автобус в робочому стані і може пересуватися своїм ходом. Автобус оцінюється в 3 млн рублів (1,06 млн грн).

Ще один екземпляр ЛАЗу датується 1971 роком. Цей 695М зберігся не так добре і вимагає серйозних реставраційних робіт.

ЛАЗ-695М 1971 року

Автобус обслуговував один з хімзаводів, побудованих за радянських часів в Криму, і на міських маршрутах не використовувався. За словами власника, неабияк постраждалий від часу автобус "на повному ходу". Його оцінюють в 2 млн рублів (705 тис грн).

Інтерес викликає і туристичний ЛАЗ-695Б 1969 року випуску. Туристичний "Львів" разукомплектован, але за словами власника, всі деталі в наявності. Його також оцінюють в 2 млн рублів (705 тис грн).

ЛАЗ-695Б 1959 року

ЛАЗ-695Б 1959 року

Крім вітчизняних автобусів, власник продає рідкісний угорський Ikarus 55 1972 року. Незважаючи на стан, вартість автобуса – 15 млн рублів (5,29 млн грн).

Ikarus 55 1972 року

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