Ціна впала вдвічі: у США розпродають нові "Мерседеси"-потопельники

У США виставили на продаж відразу 300 нових автомобілів-потопельників. Причому всі вони однієї марки й моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, йдеться про 300 шасі Mercedes Sprinter 2019 року випуску. Оголошення про продаж авто були розміщені на автомобільному аукціоні Copart.

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Після пошкоджень "Спринтери" вдвічі втратили в ціні. В середньому машини віддають зараз за 22-23 тисячі доларів (початкова ставка – 15 тисяч), тоді як новий аналог без будь-яких підводних каменів коштуватиме в США приблизно 40 000 доларів.

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

В оголошеннях зазначається, що "Мерседесам" було завдано "незначної шкоди внаслідок шторму". Автомобілі виставлені на продаж офіційним дилером Mercedes-Benz із Флориди, всі необхідні документи в наявності.

Втоплені Mercedes-Sprinter без пробігу copart.com

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Вказується, що кожен з цих Mercedes Sprinter може бути "адаптований під будь-які потреби клієнта" – наприклад, на його базі можна зробити будинок на колесах. Під капотом авто – 3-літровий 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 190 к.с. (440 Нм), зістикований з 7-швидкісним "автоматом". Привід задній.

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Втоплені Mercedes Sprinter без пробігу copart.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині виявили занедбані Lada Samara без пробігу. Причому серед них є ексклюзивні екземпляри.

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