Ціна на бензин у різних країнах: скільки коштує і де найдешевший

В Україні 1 л 95 бензину коштує в середньому 25-26 грн. Багато це чи мало? Звісно, багато автомобілістів скаржаться на високу вартість. Але необхідно порівняти ціни на бензин у всьому світі.

OBOZREVATEL підготував інфографіку, завдяки якій вдалося з'ясувати, де дешевий бензин, а де за 1 літр просять набагато більше, ніж на українських АЗС.

Так, у порівнянні з середньоєвропейськими цінами український 95-й бензин відчутно дешевший: 36 грн проти 26 грн – різниця суттєва. Дешевше, ніж в середньому в Європі, бензин коштує в країнах Океанії – близько 30 грн/літр.

Наша інфографіка відображає ціни на бензин у різних регіонах світу

Ми поступаємося Африці (23,5 грн) та Азіатському регіону (22 грн). При цьому в Гонконзі найдорожчий бензин – близько 56 грн за 1 літр 95-ого.

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Абсолютний рекордсмен за доступністю популярного палива – Венесуела з неймовірними 1,5 копійками за літр. Звісно, на цьому тлі 25 грн в Україні – це багато. Але загалом ціна не така велика.

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