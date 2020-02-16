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16 лютого • оновлено в 11:20
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Ціна на бензин у різних країнах: скільки коштує і де найдешевший

3.2т
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В Україні 1 л 95 бензину коштує в середньому 25-26 грн. Багато це чи мало? Звісно, багато автомобілістів скаржаться на високу вартість. Але необхідно порівняти ціни на бензин у всьому світі.

OBOZREVATEL підготував інфографіку, завдяки якій вдалося з'ясувати, де дешевий бензин, а де за 1 літр просять набагато більше, ніж на українських АЗС.

Так, у порівнянні з середньоєвропейськими цінами український 95-й бензин відчутно дешевший: 36 грн проти 26 грн – різниця суттєва. Дешевше, ніж в середньому в Європі, бензин коштує в країнах Океанії – близько 30 грн/літр.

Наша інфографіка відображає ціни на бензин у різних регіонах світу

Наша інфографіка відображає ціни на бензин у різних регіонах світу

Ми поступаємося Африці (23,5 грн) та Азіатському регіону (22 грн). При цьому в Гонконзі найдорожчий бензин – близько 56 грн за 1 літр 95-ого.

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Абсолютний рекордсмен за доступністю популярного палива – Венесуела з неймовірними 1,5 копійками за літр. Звісно, на цьому тлі 25 грн в Україні – це багато. Але загалом ціна не така велика.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайний спосіб перевозити бензин: комічне відео стало вірусним у мережі.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини цены бензин АЗС в Україні авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
А что не указали свое самое главное достижение согласно инфографике - цена такая же как в Америке. Осталось теперь совсем не много, столько же плодотворно работать и зарабатывать как в Америке...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не узнаю модераторов Обоза!!! А где же про Россию???
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Петров Сергей
Петров Сергей
"Мы уступаем Африке (23,5 грн) и Азиатскому региону (22 грн)." А России мы не уступаем? Там 17 грн. И главный вопрос; сколько сможет купить бензина на свою зарплату среднестатистический украинец (300-400 $) и европеец (3000 $)?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Петров Сергей, только на волах! Оно и по-свидомее как-то!
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3
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