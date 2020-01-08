"Ціна $130 000": в Україні продають гібрид УАЗа та Гелендвагена

У місті Хмельницький виставили на продаж незвичайний автомобіль. Він являє собою УАЗ, "стилізований" під культовий Mercedes-Benz G-Class.

Як з'ясував OBOZREVATEL, відповідне оголошення з'явилося в одному інстаграм-акаунтів, який спеціалізується на продажах авто у Мережі.

УАЗ з обличчям Mercedes G-Class Авторинок України, Іnstagram

Власник дає досить жартівливий опис свого автомобіля. Зокрема, вказується, що це Mercedes-Benz G500 AMG 2002 року, причому в оригінальному обваженні G63. Однак на фото видно, що перед нами старий УАЗ, якого з Гелндвагеном поріднює хіба що радіаторна решітка, оптика, кришка капота, а також бампери. Крім того, під капотом авто нібито встановлено 5,0-літровий двигун, зістикований з автоматом, а салон оброблений алькантарою і шкірою. Оснащення начебто досить багате – мультимедіа, камера заднього виду, акустика Focal + Hertz.

УАЗ з обличчям Mercedes G-Class Авторинок України, Іnstagram

УАЗ з обличчям Mercedes G-Class Авторинок України, Іnstagram

Заявлений пробіг 18-річного авто – 10 000 км, але, що найбільше дивує, так це ціна, яку просять за позашляховик – 130 000 доларів. Для більш докладної інформації про авто власник пропонує зв'язатися з ним по номеру "+38999999999*". Все це наштовхує на думку про те, що оголошення є жартом, хоча, судячи з коментарів, низка користувачів сприйняли його всерйоз.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні помітили 6-колісний позашляховик Toyota, про який мало хто чув.

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