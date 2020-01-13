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13 січня • оновлено в 19:16
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Цей ЗАЗ навіть налякав дітей: неймовірна Таврія з роторним двигуном

2.1т
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У Мережі з'явилися фото і відео унікальної ЗАЗ-1102 Таврія, яку підготували для дрег-рейсингу. Після тюнінгу знаменитий український автомобіль змінився до невпізнання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, основою для гоночного авто послужила Таврія 1989 року випуску. При цьому автомобіль отримав як абсолютно нову начинку, так і кузов.

Таврія для дрег-рейсингу

Таврія для дрег-рейсингу

Drive2.ru

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Головна "фішка" цього ЗАЗу – двигун. Стоковий 1,3-літровий мотор перетворили на роторно-поршневий агрегат потужністю 310 к.с. (Із застосуванням деталей від Mazda RX-8). А зістикувався двигун із секвентальною коробкою передач, розробленою спеціально на замовлення.

Таврія для дрег-рейсингу

Таврія для дрег-рейсингу

Drive2.ru

Таврія для дрег-рейсингу

Таврія для дрег-рейсингу

Drive2.ru

Також мотор отримав у пару вихлоп, який у буквальному сенсі слова змушує здригнутися всіх, хто перебуває поруч з автомобілем – на опублікованому відео можна побачити, як діти, що спостерігали за перегонами, підстрибнули від переляку під час запуску двигуна.

А ось звичайний кузов машини повністю замінили на новий – склопластиковий та більш широкий (але разом із тим – занижений). Завдяки цьому автомобіль став набагато легшим, що, безсумнівно, позитивно позначилося на його динаміці розгону.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, українські тюнери створили один з найкрутіших Toyota LC 200 у світі.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль
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Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Невероятная и Таврия-несовместимые слова.
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