Цей ЗАЗ навіть налякав дітей: неймовірна Таврія з роторним двигуном

У Мережі з'явилися фото і відео унікальної ЗАЗ-1102 Таврія, яку підготували для дрег-рейсингу. Після тюнінгу знаменитий український автомобіль змінився до невпізнання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, основою для гоночного авто послужила Таврія 1989 року випуску. При цьому автомобіль отримав як абсолютно нову начинку, так і кузов.

Таврія для дрег-рейсингу Drive2.ru

Головна "фішка" цього ЗАЗу – двигун. Стоковий 1,3-літровий мотор перетворили на роторно-поршневий агрегат потужністю 310 к.с. (Із застосуванням деталей від Mazda RX-8). А зістикувався двигун із секвентальною коробкою передач, розробленою спеціально на замовлення.

Таврія для дрег-рейсингу Drive2.ru

Таврія для дрег-рейсингу Drive2.ru

Також мотор отримав у пару вихлоп, який у буквальному сенсі слова змушує здригнутися всіх, хто перебуває поруч з автомобілем – на опублікованому відео можна побачити, як діти, що спостерігали за перегонами, підстрибнули від переляку під час запуску двигуна.

А ось звичайний кузов машини повністю замінили на новий – склопластиковий та більш широкий (але разом із тим – занижений). Завдяки цьому автомобіль став набагато легшим, що, безсумнівно, позитивно позначилося на його динаміці розгону.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, українські тюнери створили один з найкрутіших Toyota LC 200 у світі.

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