Це не Нива: в Україні продають незвичайний позашляховик Лада

На вживаному позашляховику емблема Chevrolet, але це насправді Лада. Фото: auto.ria.ua.

Мінівен ВАЗ-2120 Надєжда – рідкісний повнопривідний позашляховик на базі Лада Нива. Один з таких автомобілів продають в Україні за $4000.

Лада Надєжда – дуже рідкісний автомобіль. Фото: olade.ru

Власник автомобіля чомусь встановив на автомобіль логотип Chevrolet – нехай це вас не відволікає. На фото саме ВАЗ-2120 Надєжда, 2003 року випуску.

Одна з головних "фішок" автомобіля – технічна уніфікація з Lada 4x4. Отже, проблем з запчастинами бути не повинно. Автомобіль оснащено повнопривідною трансмісією з 5-ступеневою механічною КПП і понижуючим рядом передач.

За 17 років експлуатації стан салону ВАЗ-2120 погіршився. Фото: auto.ria.ua

Під капотом – бензиновий двигун об'ємом 1,7 л потужністю 82 л.с., знайомий по тій же Лада Нива. Дорожній просвіт дорівнює 190 мм. З оснащення варто виділити електросклопідйомники і відразу два люки в даху.

Повнопривідний мінівен-позашляховик – незвичайне поєднання, яке частіше зустрічається в японських авто. Фото: auto.ria.ua

Як розповідав OBOZREVATEL, останній екземпляр культової моделі Tesla виставили на продаж. При цьому електромобіль здивував своєю ціною.