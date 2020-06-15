Це не кросовер: новітній Lexus розсекречено на фото
Новий Lexus IS 2021 готується до світової прем'єри, але фото автомобіля вже просочилися в мережу. На них новий седан Лексус зображено з усіх боків. Показали і салон IS 2021.
Останнім часом кросовери все частіше привертають увагу покупців. Але в компанії згадали про свій компактний седан. Новинка виконана в актуальному корпоративному стилі японського бренду. Проте якщо інші седани компанії (Lexus ES та LS) виглядають елегантно, то новий IS виконано в більш агресивній стилістиці.
Більшу частину "обличчя" займає величезна решітка, об'єднана з нижнім повітрозабірником. Фари отримали незвичайну кутасту форму з фірмовими інтегрованими смужками денних ходових вогнів.
Кузовні панелі отримали складний рельєф, це додає дизайну Lexus IS 2021 модельного року спортивності й агресивності. Окрему увагу привертає форма кришки багажнику з інтегрованим спойлером. Поверх нього помітно тонку чорну накладку, яка є частиною пакету F Sport.
Ще одна цікава деталь задньої частини – ліхтарі, які об'єднані світлодіодною смугою на всю ширину корми. Це дуже сучасний прийом, але IS отримав його вперше. Салон новому Лексус дістався від попередника з деякими змінами. Можливо, це пов'язано з тим, що седан зазнав глибокого рестайлінгу, але не зміну поколінь.
Технічних подробиць про автомобіль поки немає. Вони стануть відомі після офіційної прем'єри моделі, яка відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в продажу з'явилася найдорожча модель Lexus в історії бренду, яку підготували в обмеженій кількості.