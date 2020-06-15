Це не кросовер: новітній Lexus розсекречено на фото

Новий Lexus IS 2021 готується до світової прем'єри, але фото автомобіля вже просочилися в мережу. На них новий седан Лексус зображено з усіх боків. Показали і салон IS 2021.

Останнім часом кросовери все частіше привертають увагу покупців. Але в компанії згадали про свій компактний седан. Новинка виконана в актуальному корпоративному стилі японського бренду. Проте якщо інші седани компанії (Lexus ES та LS) виглядають елегантно, то новий IS виконано в більш агресивній стилістиці.

Новий Lexus IS 2021 розсекречено до прем'єри

Новий Lexus IS 2021 розсекречено до прем'єри

Більшу частину "обличчя" займає величезна решітка, об'єднана з нижнім повітрозабірником. Фари отримали незвичайну кутасту форму з фірмовими інтегрованими смужками денних ходових вогнів.

Кузовні панелі отримали складний рельєф, це додає дизайну Lexus IS 2021 модельного року спортивності й агресивності. Окрему увагу привертає форма кришки багажнику з інтегрованим спойлером. Поверх нього помітно тонку чорну накладку, яка є частиною пакету F Sport.

Новий Lexus IS 2021 розсекречено до прем'єри

Новий Lexus IS 2021 розсекречено до прем'єри

Ще одна цікава деталь задньої частини – ліхтарі, які об'єднані світлодіодною смугою на всю ширину корми. Це дуже сучасний прийом, але IS отримав його вперше. Салон новому Лексус дістався від попередника з деякими змінами. Можливо, це пов'язано з тим, що седан зазнав глибокого рестайлінгу, але не зміну поколінь.

Новий Lexus IS 2021 розсекречено до прем'єри

Технічних подробиць про автомобіль поки немає. Вони стануть відомі після офіційної прем'єри моделі, яка відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в продажу з'явилася найдорожча модель Lexus в історії бренду, яку підготували в обмеженій кількості.