Це не автомобіль: віскі від Aston Martin здивував ціною

Назва віскі Black Bowmore DB5 1964 відсилає до імені легендарного Aston Martin DB5. Цей зв'язок не випадковий і робить алкогольний напій ексклюзивним.

Створений Aston Martin в колаборації з компанією Bowmore віскі дистильовано в 1964 році – якраз у середині життєвого циклу Aston Martin DB5, який припав на період 1963-1965 років.

Таким чином, напій витримано протягом більше 50 років. На честь DB5 алкоголь назвали невипадково – пляшки виконані з поршнів, які колись були частиною шестициліндрових двигунів цього знаменитого британського спорткару.

Тираж унікального напою обмежено 25 екземплярами. Фото: Motor1

Крім ексклюзивної пляшки, віскі упакований в коробку ручної роботи, а в комплекті поставляється невелика книга про напій. Всього підготували 25 пляшок ексклюзивного алкоголю, кожна з яких коштує $65 000.

Aston Martin DB5. Фото: Motor1

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