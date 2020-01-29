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29 січня • оновлено в 20:29
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Це авто невідомо ГАЗу: в Україні зробили яскравий пікап Волга

1.6т
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В Україні зняли пікап ГАЗ-21 Волга, про який на Горьківському автозаводі, швидше за все, ніколи не чули. А все тому, що цей автомобіль є продуктом народної творчості.

Даний автомобіль був сфотографований на парковці одного з супермаркетів Луцька. Його знімки опинилися в розпорядженні сайту TopGir.

Пікап ГАЗ-21 Волга

Пікап ГАЗ-21 Волга

topgir.com.ua

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Представлений на зображеннях пікап Волга виглядає оригінально і яскраво, незважаючи на те, що його нижня частина "відноситься" до радянського авто 1960-х років, а верхня – "японця" 1990-х. Вантажівка примітна великим дорожнім просвітом, підніжками, додатковою оптикою і сучасними колісними дисками, взутими в високопрофільні шини. Вантажна платформа при цьому закрита кришкою.

Пікап ГАЗ-21 Волга

Пікап ГАЗ-21 Волга

topgir.com.ua

Цікаво, що по базі даних автомобілів пікап проходить як ГАЗ-21 1969 року, під капотом якого – нерідний 1,8-літровий мотор. Але, схоже, це не була Волга із самого спочатку: швидше за все, за основу був узятий старенький пікап, який "одягнули" у кузовні панелі та бампера "24-ки".

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні сфотографували нікому невідомий 6-колісний пікап Toyota. З чуток, за цей автомобіль власник заплатив приблизно 300 000 доларів.

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Тег
тюнінг
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Юг Руси
Юг Руси
дбл бл
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Это новый "Жопорожец"? :-)))
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Родзевич Олег
Родзевич Олег
Неловко получается с декоммунизацией , достижения проклятых "вашей идеологической властью" граждан СССР и Российской империи к Украине не имеет ни какого отношения.Хвалитесь телегами,плугами,мотыгами......чем копали по словам ваших историков Черное море
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