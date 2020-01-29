Це авто невідомо ГАЗу: в Україні зробили яскравий пікап Волга

В Україні зняли пікап ГАЗ-21 Волга, про який на Горьківському автозаводі, швидше за все, ніколи не чули. А все тому, що цей автомобіль є продуктом народної творчості.

Даний автомобіль був сфотографований на парковці одного з супермаркетів Луцька. Його знімки опинилися в розпорядженні сайту TopGir.

Пікап ГАЗ-21 Волга topgir.com.ua

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Представлений на зображеннях пікап Волга виглядає оригінально і яскраво, незважаючи на те, що його нижня частина "відноситься" до радянського авто 1960-х років, а верхня – "японця" 1990-х. Вантажівка примітна великим дорожнім просвітом, підніжками, додатковою оптикою і сучасними колісними дисками, взутими в високопрофільні шини. Вантажна платформа при цьому закрита кришкою.

Пікап ГАЗ-21 Волга topgir.com.ua

Цікаво, що по базі даних автомобілів пікап проходить як ГАЗ-21 1969 року, під капотом якого – нерідний 1,8-літровий мотор. Але, схоже, це не була Волга із самого спочатку: швидше за все, за основу був узятий старенький пікап, який "одягнули" у кузовні панелі та бампера "24-ки".

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні сфотографували нікому невідомий 6-колісний пікап Toyota. З чуток, за цей автомобіль власник заплатив приблизно 300 000 доларів.

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