Царство шкіри: тюнери незвично оформили ретро Volkswagen

В угорській компанії Pepita Garage з фантазією підійшли до тюнінгу авто. Кузов позашляховика Volkswagen 181 обтягнули натуральною шкірою.

Кузов Volkswagen 181 обтягнули натуральною шкірою pepitacarpit.hu

Практично всі кузовні панелі, а також рамку вітрового скла, бампера і корпусу дзеркал оздоблені шкірою шоколадного кольору. Світло-коричнева шкіра використовується для оздоблення салону. З неї ж виконан складний дах. В процесі роботи на автомобілі встановили колісні диски від Porsche, а дорожній просвіт зменшили.

На авто встановили диски Porsche і зменшили кліренс pepitacarpit.hu

Утилітарний всюдихід Volkswagen 181 виготовлявся в період з 1969 по 1980 роки на кількох заводах компанії. Ця модель стала спадкоємицею легкого позашляховика Kubelwagen часів Другої світової війни. Спочатку машина створювалася для потреб Бундесверу, але вже в 1971-му почалися продажі цивільної версії.

Volkswagen 181 випускався з 1969 по 1980 рік volkswagen-newsroom.com

Основою для моделі послужив легендарний VW Beetle. Автомобіль оснащувався оппозитной "четвіркою" об'ємом 1,5 л (44 к.с.) або 1,6 л (44/48 к.с.), 3-ступінчастою "механікою" і мав привід на задні колеса.

За 12 років було виготовлено майже 141 тисяча Volkswagen 181 volkswagen-newsroom.com

На різних ринках модель мала різну назву: Kurierwagen в Німеччині, Trekker в Великобританії, Thing в США, Safari в Meксіке і ПАР, а також Pescaccia в Італії. Останній екземпляр зійшов з конвеєра заводу в Мексиці в 1980 році. За 12 років було виготовлено 140 768 примірників кабріолета, багато з яких до цих пір на ходу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Volkswagen нагадали про незвичайну версії Golf, що випускалася в Італії.