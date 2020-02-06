Трохи більше, ніж $14 000: показаний новий "Гелендваген" для бідних

В Індії представили недорогий позашляховик місцевого виробництва. Основна особливість новинки – вона дуже схожа на знаменитий Mercedes-Benz G-Class.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий автомобіль називається Force Gurkha (його розробник – компанія Force Motors). Причому це вже друге покоління моделі. Перша ж генерація позашляховика була представлена ще у 2008 році, і вона, до речі, теж трохи повторювала дизайн "Гелендвагена".

Force Gurkha 2020 indiacarnews.com

Чим же конкретно Force Gurkha нагадує G-Wagen? Головна подібність полягає в характерних круглих фарах, прямокутній решітці радіатора та "заквадраченому" капоті. Та й загалом форма кузова – така сама.

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

Від попередника новинка відрізняється доопрацьованою в бік поліпшення безпеки конструкцією рами і кузова та більш екологічним мотором. Під її капотом встановлений 90-сильний турбодизель 2,6 (екостандарт, що аналогічний Євро-6), зістикований з 5МКПП і повним приводом (пізніше з'явиться монопривідний варіант). Передня підвіска у автомобіля – пружинна незалежна, а задня – пружинна залежна. Також є в наявності блокування диференціалів.

Force Gurkha 2020 gaadiwaadi.com

Force Gurkha 2020 indiacarnews.com

Новий Force Gurkha буде доступний у двох кузовних версіях – тридверний (4 метри) і п'ятидверний (4,3 м) позашляховики. У продаж машина надійде в травні, очікується, що коштуватиме вона трохи дорожче, ніж актуальне покоління, за яке в Індії зараз просять 14 000 доларів.

Нагадаємо, зовсім недавно свою бюджетну новинку представила Toyota: йдеться про здешевлену версію Corolla.

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