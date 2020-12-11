Тридверний Land Rover 90 збирається в Україну

Скоро в Україну прибуде перша партія нових тридверних Land Rover Defender 90, а замовити її онлайн або в дилерських центрах можна вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вартість новинки стартує з позначки 1 835 904 грн у початковій комплектації.

Усі версії оснащуються інтелектуальною системою повного приводу. media.landrover.com

Вітчизняним покупцям Defender 90 буде запропонований із бензиновими та дизельними двигунами об'ємом 2 і 3 літри та потужністю від 200 до 300 к.с. Усі версії оснащуються інтелектуальною системою повного приводу.

Вітчизняним покупцям Defender 90 буде запропонований з бензиновими та дизельними двигунами об'ємом 2 і 3 літри та потужністю від 200 до 300 к.с. media.landrover.com

Довжина Defender 90 – 4 583 мм, що на 435 мм менше за Defender 110. За шириною обидві моделі однакові, а за висотою відміну становить всього 2 мм. Новинка відрізняється кращою маневреністю, але поступається своєму більшому побратиму у вантажопідйомності. Автомобіль здатний перевозити до 800 кг вантажів і здатний тягнути за собою причіп масою у 3,5 тонни. Кліренс (291 мм), максимальна глибина броду (900 мм) та низка інших характеристик ідентичні для обох всюдиходів.

Кліренс новинки – 291 мм, а максимальна глибина броду – 900 мм media.landrover.com

Конструкція компактної версії надає водієві й пасажиру спереду стільки ж простору, скільки і в Defender 110. Інтер'єр Defender 90 – це точно такий же практичний дизайн, як і у версії 110. І навіть з коротшою колісною базою він має такій же простір для розміщення шести пасажирів.

Автомобіль здатний перевозити до 800 кг вантажів та здатний тягнути за собою причіп масою в 3,5 тонни media.landrover.com

Defender 90 можна замовити з одним з 4-х пакетів аксесуарів: Adventure – для екстремальних умов, Country – для поїздок за місто, Explorer – для ще більш суворого зовнішнього вигляду і захисту, а також Urban – щоб підкреслити статус власника у мегаполісі.

Defender 90 можна замовити з одним з 4-х пакетів аксесуарів media.landrover.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, новий Land Rover Defender отримав титул "Автомобіля року", а згодом у родині Land Rover з'явиться бюджетний кросовер.