"Трійка" BMW отримала величезні ніздрі радіатора: як вона тепер виглядає

Майстерня KITT Tuning з Румунії запропонувала незвичайне доопрацювання BMW 3-Series покоління F30. Для популярного німецького седана розробили новий передок – такий самий, як у нової 4-Series G22 з величезними "ніздрями" радіатора.

На створення цього тюнінг-проекту румунів підштовхнула неоднозначна реакція на нову решітку радіатора автомобілів BMW, яку баварці вперше використали якраз на новій "четвірки". Суспільство розділилася на два табори – одні оцінили сміливе рішення маки з Мюнхена, тоді як іншим такий радикалізм відверто не сподобався. Але, як би там не було, новий "гріль" BMW викликав велику інтерес у всьому світі і споряджені ним машини, судячи з усього, будуть привертати багато уваги на дорогах, пише Autoevolution.

BMW 3 F30 з гратами від BMW 4 G22 Autoevolution

У KITT Tuning заявляють, що деякі власники BMW 3-Series F30 (2012-2019) хочуть такий незвичайний дизайн для своїх авто, тому вони вирішили розробити для них новий бампер з великими "ніздрями". Повідомляється, що деталь повністю змодельована за зразком нинішньої решітки радіатора M4 Competition (G22), і вона є змінною – тобто, якщо власнику раптом набридне, він може поставити старий бампер.

BMW 4 G22 BMW

Поки що тюнери опублікували єдине фото проекту, на якому зображений седан 3 Series F30 з новими бамперами. І, судячи з фото, новий передок все ж не повністю повторює зовнішній вигляд нової "четвірки": центральний водухозаборнік не такий широкий, а самі "ніздрі" не виступають вгору настільки сильно, як у оригінала, хоча сама форма, здається, ідентична.

BMW 3-Series F30 зі стандартними бампером і ешіткою BMW

До речі, крім 4-Series, таку решітку вже офіційно отримала нова M3.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що камери контролю швидкості більше не будуть проблемою для власників BMW. Баварська марка почне встановлювати в свої машини заводської антирадар.