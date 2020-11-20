Три спорткари Nissan відправили під прес за проступки їхніх власників

У мережі з'явилося відео, як за допомогою преса знищують три спорткари Nissan Silvia. Машини відправили в утиль за серйозні порушення ПДР – їхні власники брали участь в нелегальних вуличних гонках.

Відповідне відео опублікував YouTube-канал Secret Autochannel. У ролику можна побачити, як спочатку машини "обробляє" навантажувач, після чого їх починають тиснути гідравлічним пресом. Ймовірно, після цього "Ніссани" відправили на пераработку металобрухту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Автомобілі були утилізовані в австралійському штаті Вікторія. Місцева влада дуже жорстко ставляться до стрітрейсерів: їхні машин не просто вилучають, а знищують, причому роблять це показово.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЄС готує введення стандарту Євро-7. Через це виробництво паливних авто знаходиться під загрозою.