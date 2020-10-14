Трековий KTM X-Bow GTX оцінили в 230 тисяч євро

Австрійська компанія KTM представила своє нове дітище – трековий спортивний автомобіль X-Bow GTX.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Спорткар отримав закритий кузов з карбонового волокна і углепластіковий монокок.

KTM X-Bow GTX ktm.com

Новинка призначена для використання на закритих гоночних трасах і безпосередньо для змагань. Для цього автомобіль забезпечили каркасом безпеки, який омологований за вимогами FIA.

KTM X-Bow GTX ktm.com

У салоні встановили легке спортивне крісло Recaro з карбону і кевлара, шеститочкові ремені безпеки від Schroth, регульоване рульове колесо з інтегрованим дисплеєм, а також регульований педальний вузол.

KTM X-Bow GTX ktm.com

На зміну гідропідсилювача керма, який використовувався на моделі X-Bow GT4, новинка отримала електропідсилювач. Крім меншої ваги, він має три варіанти настройки.

KTM X-Bow GTX ktm.com

X-Bow GTX важить всього 1048 кг. Автомобіль оснащений 5-циліндровим 2,5-літровим турбомотором від підрозділу Audi Sport, який розвиває 530 к.с. У компанії KTM модернізували впускні клапани, колектор, систему уприскування, а також вихлопну систему. Це дозволило збільшити крутний момент до 650 Нм. Двигун працює в парі з секвентальною 6-ступінчастою коробкою передач Holinger MF.

KTM X-Bow GTX ktm.com

На автомобілі встановили спеціальний гоночний бензобак на 120 л палива, регульовані амортизатори Sachs і передню підвіску типу push-rod з регульованими стабілізаторами. Спереду встановлені 6-поршневі гальмівні супорти з дисками діаметром 378 мм і 4-поршневі з дисками діаметром 355 мм – ззаду.

KTM X-Bow GTX ktm.com

Вартість боліда в Європі стартує з позначки 230 тисяч євро без урахування податків і зборів.

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